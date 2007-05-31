У Києві відкрилася виставка дитячих малюнків на гендерну тематику

На виставці, яка відкрилася в Палаці дітей та юнацтва в Києві, зібрано 50 робіт з 500 присланих на конкурс. Саме так уявляють собі гендерну рівність школярі України й Білорусі, які відіслали свої малюнки на конкурс Представництва ЄС в цих країнах.

Як зазначає один з орагнізаторі вконкурсу Ксенія Зерницька, метою такого заходу стало бажання побачити, як діти уявляють собі рівність, повідомляє «Газета 24».

На дитячих малюнках переважають різноманітні терези та ваги –саме такими були перші дитячі асоціації від слова «рівність». Також на багатьох малюнках зображено чоловіка і жінку.

Присутні на виставці дівчатка вважають багатьох своїх ровесниць набагато розумнішими за хлопців, поведінка яких є імпульсивною та образливою для багатьох дівчаток. Хоча й учасники-хлопчики розповіли, що не тягають дівчаток за косички, а помагають носити шкільні ранці.

Загалом часткове нерозуміння дітьми теми гендерної рівності не дивує. Не враховуючи невеличких бійок і сварок, у школі вони ще не зіштовхувалися з таким явищем як гендерна нерівність.

Практично на всіх малюнках чоловік і жінка разом і на рівних правах – досліджують космос, стрибають з парашутом, миють разом посуд, навтіь разом за трибуною стоять і підпис - «Президенти Україні».

Кращі 20 малюнків – 10 українських і 10 білоруських – будуть відіслані до Брюсселя, де візьмуть участь у фіналі конкурсу разом з малюнками з інших країн.