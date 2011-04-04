Коханий подарував Собчак жабу

На вечірці скандальна телеведуча Ксенія Собчак з`явилася в прекрасному настрої. Відчуваючи себе як вдома у власному ресторані, Ксенія попрямувала до столика, за яким вже зібралися всі її медійні "сестри" - Поліна Дерипаска, Світлана Бондарчук та Ольга Слуцкер.

Першим ділом Собчак продемонструвала подругам причину свого емоційного підйому - ексклюзивну каблучку, яку днями їй підніс коханий - права рука Романа Абрамовича Сергій Капков. Коштовність від відомого британського ювеліра обійшлася супутнику Ксенії більш ніж в 150 тисяч доларів. Каблучка виконана з жовтого золота. Виріб буквально усипаний дорогоцінними каменями, розташованими таким чином, що композиція являє собою жабу з очима з великих блакитних топазів.

"Сергій просто обсипає Ксюшу подарунками, - розповіла подруга світської левиці. - І кожного разу це щось ексклюзивне і шалено дороге. Адже у неї дуже вимогливий смак".

Відомо, що прихильницями ювелірних прикрас від іменитого британського дизайнера, якому цього разу віддав перевагу Капков, протягом довгого часу є такі світові зірки, як Кейт Мосс, Крістіна Агілера і Мадонна. Тепер і Ксенія влилася в цей почесний ряд.

ТСН