В Україні розпочалася "Французька весна"

1 квітня, уже увосьме в Україні розпочалась "Французька весна", у рамках якої українці мають змогу познайомитися з сучасним мистецтвом Франції. Французькі режисери, актори, музиканти, письменники представляють усе розмаїття культур, що існують і розвиваються у Франції.

"Зважаючи на попередній успіх цього фестивалю, цього року ми приготували нові, оригінальні мистецькі подарунки. Серед них – демонстрація найкращих фільмів та фоторобіт відомої актриси Ізабель Юппер; вистава сучасного французького цирку та концерти молодих французьких композиторів. А закриє фестиваль на київському Співочому полі концерт театру вогню", – повідомив Радіо Свобода посол Франції Жак Фор.

Мистецькі акції "Французької весни" відбуватимуться упродовж квітня у Києві, Донецьку, Дніпропетровську та Харкові.

ТСН