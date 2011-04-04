«Могилянка» запрошує на зустріч з Іздриком

Києво-Могилянська Академія продовжує серію літературних зустрічей. У четвер 7 квітня у приміщенні Бібліотеці Антоновичів – Юрко Іздрик.

Початок: 18.00

Модератор: Богдана Матіяш

***Юрко Іздрик - український прозаїк, поет, культуролог, автор концептуального журнального проекту «Четвер». Автор повісті «Острів Крк» (1994), поетичної збірки «Станіслав і 11 його визволителів» (1996), романів «Воццек» (1996, 1997), «Подвійний Леон» (2000) і «АМтм» (2004), збірки есеїв «Флешка» (2007), «Таке» (2009), низки повістей, оповідань, статей з культурології та літературознавства. Один із творців станіславського феномену.

Збірка "Таке" Юрка Іздрика стала книгою 2009 року за версією української служби Бі-Бі-Сі.

