Президентом Гаїті може стати співак
09:46, 05 квітня 2011Культура
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Мішель Мартеллі виграє другий тур
Співак Мішель МАРТЕЛЛІ виграє другий тур президентських виборів на Гаїті.
Як передає Бі-Бі-Сі, про це повідомляє виборча рада країни.
За останніми даними, М.МАРТЕЛЛІ набрав 67,57% голосів виборців.
Колишня перша леді країни Мірланд МАНІГА набрала 31,74% голосів.
Ці підрахунки поки що оголошені попередніми.
Як повідомляв УНІАН, другий тур виборів Президента на Гаїті відбувся 20 березня.
Перший тур пройшов у листопаді минулого року і ознаменувався безпорядками.
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