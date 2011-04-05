Поплавський за кордоном продемонструє широку українську душу

Народний артист України Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ планує провести гранд-шоу «Любов без кордонів» у країнах СНД та близькому зарубіжжі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі співака, завтра, 5 квітня, в Московському державному театрі естради відбудеться концерт М.ПОПЛАВСЬКОГО «Любов без кордонів», у якому візьмуть участь Наталія БУЧИНСЬКА, Олександр СЄРОВ, Наташа КОРОЛЬОВА, Йосип КОБЗОН, Іво БОБУЛ.

У запрошеннях на концерт зазначається, що «на гостей гранд-шоу очікує зустріч із близькими по духу людьми, які привезли з собою часточку України з її неповторним колоритом душевних, мелодійних українських пісень, запальною фольклорною музикою й незабутніми хореографічними постановками».

«Я 20 років не був у Москві, вперше їду туди після розпаду Радянського Союзу, - коментує подію сам М.ПОПЛАВСЬКИЙ. - «Любов без кордонів» - це можливість продемонструвати і українській діаспорі, і впливовим російським політикам, що Україна як і раніше має велике серце й широку українську душу. А також нагадати про те, що головне достоїнство українського і російського народів – це тісні культурні братні узи, які нам необхідно оберігати».

Як підкреслив М.ПОПЛАВСЬКИЙ, «поки політики думають над форматами співпраці, я, як президент Міжнародної громадської організації «Союз українців світу», вважаю за краще діяти. Адже головний напрямок нашої діяльності – це консолідація української діаспори в творчій, науковій, спортивній, освітній та інших сферах, а також - встановлення міцних культурних зв`язків зі світовою спільнотою».

У планах М.ПОПЛАВСЬКОГО - проведення подібних гранд-шоу в інших країнах СНД і близькому зарубіжжі, зазначили в прес-службі.