Тіна Кароль зняла рожевий кліп
На пісню "Я скажу "Да"
Українська співачка Тіна Кароль завершила роботу над своїм новим відеокліпом на пісню "Я скажу "Да", яка увійшла до її останнього альбому "9 жизней".
Про це співачка написала на сторінці у Twitter, де також виклала фотографії зі знімального майданчика: "Закінчили роботу над новим кліпом, вийшло дуже ніжно, як і хотілося. Я другий раз в житті була нареченою".
Співачка також поділилася частиною сюжету нового відео: "У нас був навіть запрошений актор - лебідь! Він плавав прямо в роялі, на якому я грала. Думаю, зі своєю роллю він впорався".
Родзинкою нового відео є його рожева гама, яка переважає в кліпі: "Рожевий, як символ закоханості, наївності і мрії", - каже Тіна.
У кліпі співачка також сама грає на роялі, в якому плаває лебідь. Тіна Кароль також виклала у Twitter нову фотосесію, зроблену прямо на знімальному майданчику. "На моєму весіллі плаття було скромнішим", - написала співачка, натякаючи на свій сміливий образ у кліпі.