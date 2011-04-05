5 квітня в історії

В 1797 році в Росії видано указ імператора Павла I, за котрим поміщикам заборонялось "примушувати у неділю селян до праці", а кількість днів панщини було рекомендовано скоротити до трьох.

1818 рік — в Парижі барон Карл де Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда).

У 2005 році за підсумкам опитування громадської думки Великобританії велосипед визнано найвизначнішим технічним винаходом від 1800 року. За велосипед проголосувало більше опитаних, ніж за інші винаходи разом узяті.

1895 року — Оскар Уайльд (автор "Доріана Грея"), програв у суді справу за обвинуваченням у наклепі маркіза Куїнсберрі, який звинуватив письменника у гомосексуалізмізмі з його сином.

Будучи у розквіті своїх творчих сил і слави, Оскар Уайльд був засуджений до двох років тяжких робіт.

1910-го у Франції було заборонено поцілунки на залізниці — з огляду на те, що через тривалі цілування затримувалося відправлення поїздів.

В 1992 році Боснія і Герцеговина оголосила про вихід зі складу Югославії.

2000 рік — англієць Пол Ханн встановив світовий рекорд гучності відрижки — 118,1 децибел.

В цей день народилися:

У 1784 році — Луї (Людвіг) Шпор, німецький композитор, скрипаль-віртуоз, диригент і педагог, який першим застосував диригентську паличку.

1820 рік — Фелікс Надар, французький фотограф, друг імпресіоністів, карикатурист. Засновник фотожурналізму, першим у світі провів аерофотозйомку.

В 1827-му народився Джозеф Лістер, англійський хірург, який запровадив у медичну практику антисептику.

1975-й — Сергій Климентьєв, український хокеїст.

Наразі виступає за "Сокіл" в Білоруській Екстралізі. У складі національної збірної України провів 108 матчів (16 голів, 32 передачі), учасник зимових Олімпійських ігор 2002, учасник кваліфікаційного турніру до зимових Олімпійських ігор 2010; учасник багатьох чемпіонатів світу У складі молодіжної збірної України учасник чемпіонату світу (група С).

1976 року народився Фернандо Морієнтес, іспанський футболіст.

Морієнтес— нападник клубів "Альбасете", "Сарагоса", "Реал", "Монако", "Ліверпуль","Валенсія", "Марсель". Із "Реалом" - триразовий переможець Ліги чемпіонів (1998, 2000, 2002 років), дворазовий чемпіон Іспанії, володар Кубків Англії й Іспанії.

1978-го — Франціска ван Альмсік, німецька плавчиня.

Дворазова чемпіонка світу, 18-разова чемпіонка Європи, багаторазова призерка і рекордсменка Європи та світу; володарка чотирьох срібних і шести бронзових олімпійських нагород (переважно у плаванні вільним стилем).

ТСН