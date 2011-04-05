Матіос з «Солодкою Дарусею» поїхали на гастролі до Канади

Відома українська письменниця Марія МАТІОС проведе в Канаді ряд творчих вечорів, а Івано-Франківський академічний обласний музично-драматичний театру ім. І.Франка привезе в цю країну виставу "Солодка Даруся" за однойменним романом письменниці.

Про це УНІАН повідомила сама М.МАТІОС, відзначивши, що це будуть перші за 20 років незалежності України гастролі театру в Канаді.

Творчі зустрічі письменниці і вистави відбудуться в Оттаві, Монреалі та Торонто.

Організатором турне виступила одна з продюсерських компаній Америки.

Нагадаємо, що прем’єра вистави "Солодка Даруся" відбулася восени 2008 року в Івано-Франківську. ЇЇ постановку здійснив заслужений артист України Ростислав ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ.

З того часу театр з цією виставою побував на гастролях у Києві, Львові та Львівській області, Кіровограді, Полтаві, неодноразово був учасником різноманітних театральних фестивалів. "Солодка Даруся" двічі (2010, 2011) номінувалася на Шевченківську премію. В Канаді відбудеться 70-та вистава.

11-12 травня театр знову гастролюватиме в Києві з "Нацією" та "Солодкою Дарусею".