У Львові встановлять пам’ятник Блаженному Омеляну Ковчу

Львівська обласна рада передбачила у бюджеті 2011 року 200 тис.грн. для благоустрою скверу у Перемишлянах, де планують встановити пам`ятник блаженному Омеляну Ковчу.

Таке рішення спочатку підтримали постійні комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації та з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, а опісля затвердили на сесії Львівської обласної ради, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на прес-службу Львівської обласної ради.

Львівська обласна рада рішенням від 03 березня 2009 року за №828 "Про вшанування пам`яті Блаженного священномученика Омеляна Ковча" проголосила 2009 рік - Роком Блаженного Української Греко-Католицької Церкви. Було проведено ряд заходів, зокрема відбулося урочисте відкриття обеліску отцю Омеляну Ковчу на місці його загибелі в Музеї "Концтабір Майданек" поблизу Любліна (Республіка Польща). Також в серпні 2010 року у сквері на вул. Галицькій у Перемишлянах за участю громадськості та керівників обласної та місцевої влади було освячено місце де планується спорудити пам`ятник отцю Омеляну Ковчу.

25 березня 2011 року у Львові в Пороховій вежі відбулася презентація проекту пам`ятника отцю Омеляну Ковчу. Відповідно до плану заходів встановлення пам`ятника заплановано на 20 серпня цього року.