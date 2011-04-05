В Ужгороді відбудуться Міжнародні змагання «Uzhgorod open 2011»

16-17 квітня в Ужгороді у спорткомплексі «Юність» відбудуться ХІ традиційні змагання із танцювального спорту «Uzhgorod open 2011». Участь у них візьмуть представники з 18 країн світу. Виступлять близько 700 пар. Про це на прес-конференції повідомили члени оргкомітету.

«Uzhgorod open 2011» є календарними змаганнями Міжнародної федерації танцювального спорту та ВГО «Всеукраїнська федерація танцювального спорту», пише Закарпаття онлайн.

Очікується, що участь у змаганнях візьмуть судді та спортсмени із 18 країн світу, повідомила Олександра Мишко, президент Закарпатського ОО ВФТС. «Якщо вирішиться питання з візами, то учасники прибудуть навіть із Тайвані та Японії. Вперше приїдуть пари з Боснії і Герцеговини та Сербії», наголосила вона.

Упродовж 2 днів змагань в Ужгороді виступлять близько 700 дуетів. Серед них – і 8 "зіркових" пар (категорії IDSF International Open Standart та IDSF open Latin). Такий статус мають дуети, що входять до 50-и найкращих пар світу. Серед них — відомі ужгородці Вероніка Мишко та Володимир Лятов.

У межах "Uzhgorod Open 2011" відбудеться Кубок України серед молоді (програма "Стандарт") та Чемпіонат України серед юніорів-1 (програма "10 танців").

Спеціально для змагань обласна федерація танцювального спорту придбала паркет площею 450 м кв, на якому виступатимуть пари. Танцювальну площадку освітлять спеціально встановленим обладнанням.

Змагання проводять Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту, Міжнародна федерація танцювального спорту, Всеукраїнська федерація танцювального спорту, управління у справах молоді та спорту Закарпатської ОДА, клуб спортивного танцю "Грація".