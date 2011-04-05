У Львові вперше пройде Міжнародний фестиваль духових оркестрів

7 травня під час святкувань Дня міста у Львові вперше відбудеться Міжнародний фестиваль духових оркестрів.

Участь у фестивалі візьмуть близько 10 оркестрів, серед який і лауреат та переможець багатьох міжнародних фестивалів «Сурми Галичини». Також очікується приїзд двох оркестрів з-за кордону: з міст Журавніца та Стальова Воля (Польща), повідомиляє ZAXID.NET.

Ініціатором проведення заходу виступило управління культури Львівської міської ради.

Учасники фестивалю візьмуть участь у святковій Львівській дефіляді, яка відбудеться на пр. Свободи, 7 травня о 13.00 годині. Дійство почнеться з пл. Міцкевича і пройде центром міста до Оперного театру.

Після урочистої дефіляди учасники фестивалю зберуться на площі біля пам’ятника Т. Шевченкові. Саме тут відбудеться офіційне відкриття фестивалю. Збірний оркестр, що складатиметься близького з 350 музикантів, спільно виконає Гімн Європи та низку українських маршів.

Після офіційного відкриття заходу фестиваль переміститься в мальовничий Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького. Починаючи з 16:00 год, для львів’ян та гостей міста, в Парку розмістять два сценічних майданчики фестивалю - біля арки (головний вхід до Парку) та на літній сцені. Під музику духових оркестрів танцюватимуть кращі пари Львова.

Закінчиться фестиваль спільними виступами колективів. Гості фестивалю на площі біля Оперного театру будуть виконувати кращі зразки музики для духових оркестрів.