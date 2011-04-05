Кулиняк пообіцяв "ГОГОЛЬFESTу" фінансову підтримку

Міністерство культури пообіцяло подати фінансову підтримку проведенню фестивалю сучасного мистецтва "ГОГОЛЬFEST".

"У плані заходів Міністерства культури цей фестиваль був на 2010 рік, і коли буде від них заявка – він потрапить і на 2011 рік", – сказав на прес-конференції міністр культури Михайло Куліняк.

Міністр зазначив, що поки не бачив заявки на отримання фінансової підтримки від фестивалю, проте додав, що допомогу фестивалю після розгляду заявки буде надано.

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва "ГОГОЛЬFEST" – перший некомерційний міжнародний фестиваль сучасного мистецтва.

Програма фестивалю об`єднує сучасні візуальні, пластичні і аудіовізуальні мистецтва, музику, театр, сучасний танець, літературу, кіно, а також масштабну освітню програму, в яку входять творчі зустрічі, тренінги та майстер-класи.

Раніше повідомлялося, що "ГОГОЛЬFEST", який пройде у вересні, опинився під загрозою зриву. Його засновник Владислав Троїцький заявив, що держава підтримує організаторів лише морально, матеріально допомогти фестивалю погодилася тільки влада Києва, проте запропонована ними сума в 250 тисяч гривень недостатня для проведення фестивалю.

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