6 квітня в історії

У 1327 році в церкві Святої Клари в Авіньоні італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів Лауру.

Йому було двадцять, їй - двадцять три. Вони ніколи не були разом, але Петрарка кохав Лауру все своє життя, незважаючи на її смерть 6 квітня 1348 року в Римі від чуми, а написані Петраркою сонети - листи до Лаури - вершина його творчості.

1748 року було виявлено руїни Помпеї в Італії.

1830 рік – американець Джозеф Сміт у Ла-Файєтті (штат Нью-Йорк) засновує церкву мормонів — церкву Ісуса Христа святих останніх днів.

Цього ж дня через 63 роки у Солт-Лейк-Сіті було освячено найбільший у світі мормонський храм (23 505 кв. м).

1896- й – в Афінах почалися Олімпійські ігри.

Перші Олімпійські ігри сучасності за участю спортсменів з 13 країн відкрив грецький король Георгій I у присутності 60 тисяч глядачів.

В 1909-му американський дослідник Роберт Пірі із темношкірим слугою Меттью Хенсоном першим досяг Північного полюсу.

Пройшовши близько 480 миль на собачих упряжах, через 5 місяців після виходу з основного табору біля мису Колумбія (Гренландія) 52-річний американський офіцер Роберт Едвард Пірі та Метью Хенсон з чотирма ескімосами першими досягли точки, котру вони вважали Північним полюсом. Після 30-годинного перепочинку експедиція відправилась у зворотну дорогу. Оскільки Хенсон був афро-американцем і рядовим за військовим званням, його ім`я довгий час не згадувалось серед першопроходців Арктики. Лише у 1945 році Хенсона було нагороджено медаллю уряду США за видатні заслуги в галузі пізнаня світу. У 1950-х роках було встановлено, що Пірі і Хенсон помилились у розрахунках географічного положення полюсу на 30 миль.

1924 року чотири біплани "Дуглас Уорлд Крузер" взяли старт з американського міста Сіетл, щоб вперше облетіти земну кулю.

Два з них вернулись назад, а два інших врешті-решт досягнули мети, пролетівши за 363 години майже 42 тисячі кілометрів. Загальна тривалість польоту склала 175 днів.

У 1938 році Рой Планкет, створив новий полімер, політетрафлуороетилен, котрий сьогодні більш відомий під назвою тефлон.

1985 рік – американець Вільям Шредер став першою у світі людиною, виписаною з лікарні зі штучним серцем.

2004 року президент Литви Роландас Паксас став першим у Європі президентом, якого зняли з посади в результаті імпічменту.

Цього дня народилися:

У 1836 році – Микола Скліфосовский, російський хірург, директор Імператорського клінічного інституту великої княгині Олени Павлівни в Санкт-Петербурзі, автор праць з воєнно-польової хірургії черевної порожнини.

Скліфосовский був визначним військово-польовим хірургом; один із перших запровадив у Російській імперії асептику та антисептику у хірургічній практиці; сприяв жіночій медичній освіті, організації медичного факультету при університеті в Одесі

1961 року народився Віктор Пилипишин, український політик.

Віктор Пилипишин – заступник голови Народної партії (з 2005 року), голова Шевченківської райдержадміністрації м Києва (з 2006 року ); був також народним депутатом VI скликання від Блоку Литвина.

1970-й – Ірина Білик, українська поп-виконавиця (останнім часом – російськомовна), народна артистка України (2008 рік).

Її називають "українською Мадонною" завдяки наявності великої кількості хітів, частій зміні іміджу та великому впливу на український шоу-бізнес.

Наступного року народився Кирило Андрєєв, російський співак, учасник поп-групи "Іванушки International".

В 1975 році – Денис Клявер, російський співак, учасник поп-гурту.

ТСН