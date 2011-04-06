У США встановили монумент у вигляді гітари Кобейна
10:23, 06 квітня 2011Культура
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"And one more special message to go..."
У ніч на середу в США відбулася урочиста церемонія відкриття скульптури, що зображає гітару Курта Кобейна.
Церемонія приурочена до 17-х роковин смерті фронтмена знаменитого гурту Nirvana, який згідно з офіційної версією покінчив життя самогубством в Сіетлі в 1994 році.
Бетонна скульптура встановлена в паренні міста Абердін в штаті Вашингтон, де народився Кобейн.
Біля монумента встановлена металева стрічка з вигравійованою фразою з пісні On а Plain: «Ще одне послання, і моя справа зроблена, і я зможу піти додому».
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