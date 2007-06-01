Всесвітньовідомий хор «Щедрик» презентував свій Перший Національний диск

Сьогодні, 1 червня 2007 року, на прес-конференції в УНІАН за підтримки Першої Національної мережі супермаркетів металу УГМК було презентовано Перший Національний диск всесвітньо відомого Київського дитячого хору «Щедрик».

Диск складається з 12 творів українських композиторів М. Леонтовича, М. Лисенка, П. Козицького, О. Кошиця, а також сучасних авторів В. Зубицького й Р. Суржі. «Саме тому альбом назвали національним», - каже художній керівник і головний диригент хору «Щедрик» Маріанна САБЛІНА.

Слід зазначити, що цей диск є таким собі підсумком до завершення філармонічних концертів містами України, які хор «Щедрик» започаткував цього року. Ці концерти були платними, тому М. САБЛІНА називає їх «не цілком звичайним явищем в Україні, тому що я не пам’ятаю, аби за останні 15 років дитячий колектив давав платні філармонічні концерти містами України й збирав повні зали. Тому ми дуже щасливі, і це для нас великий приємний досвід. Цей диск є логічним завершенням цього туру», - каже керівник хору.

Учасниками прес-конференції стали також деякі юні артистки хору. Одна з них зазначила, що «родзинкою диску є композиція «Алілуя» українського композитора Романа Суржі. Цей твір став кращою світовою прем’єрою на Міжнародному конкурсі у Ватикані», - з гордістю каже юна артистка Ольга.

Уже впродовж двох років генеральним партнером дитячого хору «Щедрик» виступає Перша Національна мережа супермаркетів металу УГМК.

Людмила ТКАЧ, яка є директором з розвитку та корпоративного управління компаній УГМК висловлює велике задоволення, що саме вони мають честь сприяти розвитку хору «Щедрик». Також пані ТКАЧ зазначає, що вони ставлять своїм завданням зробити даний хор відомим у всіх регіонах України, бо коли УГМК познайомилася з «Щедриком», то була дуже здивована, що «такий колектив який має великий попит за кордоном, майже не відомий в Україні», - зазначає Л. ТКАЧ.

Хор «Щедрик» засновано в 1971 році видатним майстром хорового мистецтва Іриною САБЛІНОЮ. Сьогодні в складі хору більше 100 дітей різного віку, які навчаються у відповідних вікових групах. Біля 50 виконавців входять до концертного складу «Щедрика».

Починаючи з 2004 року художнім керівником і головним диригентом хору «Щедрик» є Маріанна САБЛІНА.

У репертуарі хору – музика ренесансу, бароко, класика, сучасна музика, обробки пісень народів світу. Всі твори виконуються мовою оригіналу.

Овації на честь співу «Щедрика» звучали багато разів в найпрестижніших залах світу: Колонному залі ім. М. Лисинка Національної філармонії України, Великому залі Московської консерваторії ім. П.І. Чайковського, Mozarteum Зальцбурга, Beethhvenhalle Бонна, Roy Thomson Торонто тощо.

Своєю 35-річною творчістю «Щедрик» здивував усю музичну спільноту, а Україна для всього світу стала центром хорової культури. Співом дитячого хору захоплюються президенти різних країн, найвідоміші професійні музиканти й навіть сам Папа Римський Бенедикт ХVІ. «Щедрик» – лауреат та володар Гран-прі таких міжнародних конкурсів, як Kathaumixw (Канада), America Fest (США), XXXVI Міжнародний фестиваль хорового співу в Мендзездроє (Польща), Musica Sacra a Roma (Італія). Кришталевий, польотний «фірмовий» звук хору «Щедрик» полонив і українського слухача…

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