Донецькі «чорнобильці» передали Японії ікону «Чорнобильський Спас»

Рада Донецької обласної організації «Союз Чорнобиль України» передала Японії освячену ікону "Чорнобильський Спас".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

У повідомленні зазначається, що цей дар голова громадської організації «Союз Чорнобиль України» Євген СТРУЖКО вручив у театральній вітальні Донецького національного академічного театру опери та балету імені А.Солов’яненка директору балетної школи «Терада Балет Арт Скул» Мечіко ТЕРАДА.

У прес-службі єпархії нагадали, що свого часу, коли сталася аварія на Чорнобильській атомній станції, М.ТЕРАДА приїхала в Україну з балетними показами, не побоявшись наслідків цієї трагедії.

У Донецьку вірять, що подарована ними ікона повинна оберігати Японію, яку зараз спіткала така ж біда, що й Україну 25 років тому, зазначили в облорганізації «Союз Чорнобиль України».

Вручаючи ікону, Є.СТРУЖКО сказав: «Це ікона, на якій зображено Господь наш Ісус Христос, Матір Божа, Архангел Михаїл, живі та мертві ліквідатори Чорнобильської катастрофи – святиня, й ми сьогодні хотіли б бути разом із постраждалими японцями, людьми, які переживають цю трагедію, - нам вона дуже близька. Тому ми б хотіли передати цю святиню в один із православних японських храмів».

У відповідь М.ТЕРАДА подякувала Є.СТРУЖКУ і назвала такий подарунок безцінним. «Велике вам спасибі за такі теплі слова. Я прийму з вдячністю й передам», - сказала директор балетної японської школи.