Скорика призначено художнім керівником Національної опери

Обіцяє більше української музики

Відомого композитора Мирослава Скорика призначено художнім керівником Національної опери України. На новій посаді М.Скорика представив сьогодні міністр культури Михайло Кулиняк, передає DT.UA. Петро Чуприна, який дотепер поєднував дві посади - директора і художнього керівника Національної опери, - залишається директором опери. М.Скорик заявив, що хоче бачити у репертуарі Національної опери більше української музики.

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