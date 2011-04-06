Колізей передали в приватні руки

Голова Ради міністрів Італії Сільвіо Берлусконі за 25 мільйонів євро передав римський Колізей у власність підприємця Дієго делла Валле.

Д.Валле, який керує мережею взуттєвих магазинів, одержить ексклюзивне право на використання у комерційних цілях зображення Колізею протягом 15 років. В обмін на це, Д.Валле, що вважається союзником С.Берлусконі, виділить 25 мільйонів євро на реставрацію Колізею.

Його компанія одержить ексклюзивне право на оренду Колізею і використання в Італії та за її межами зображень імператорів династії Флавіїв, за правління яких було зведено амфітеатр. Компанії дозволено розміщувати свій логотип на входах і будівельних лісах навколо Колізею.

Текст договору між урядом Італії та Д.Валле так і не було опубліковано.

Між тим, представники італійської профспілки UIL направили скаргу до прокуратури Риму та до фінансової гвардії, оскільки вважають, що операція з передання Колізею Д.Валле — є порушенням закону.

Генеральний секретар профспілки Джанфранко Черазолі стверджує, що, згідно з Конституцією країни, Колізей може належати тільки державі. Черазолі додав, що вартість контракту низька. На його думку, Колізей принесе Д.Валле прибуток не менше 200 мільйонів євро, тому що його компанія отримає право на використання амфітеатру в комерційних цілях.

Нагадаємо, в Італії порушено кримінальну справу стосовно прем`єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі. Прокуратура підозрює його в ухилянні від сплати податків.

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