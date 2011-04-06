Львівським школярам розкажуть про УПА в обхід рішенню Табачника

У Львівській області підручники з історії України доповнюватимуть додатковими матеріалами, що не увійшли до загальної програми.З такою ініціативою виступили місцеві депутати, повідомляє Deutsche Welle.

Заплановано, що з наступного навчального року вчителі історії в усіх школах Львівщини отримають додатковий матеріал для висвітлення певних тем, які не увійшли до шкільного курсу (за міністерською програмою), або, на думку депутатів, недостатньо представлені.

За словами голови депутатської комісії з культури, історично-культурної спадщини Львівської облради Ореста Шейка, до таких тем будуть включені: "бій під Крутами", "політичний процес над членами ОУН, відомий як "процес-59", "діяльність УПА" та історичні постаті Бандери, Шухевича, Коновальця тощо.

"Це не означатиме, що будуть вклеюватися додаткові сторінки до підручника. Це буде плакат для вчителя, розміром 50х70, створений кафедрою новітньої історії. Подію буде висвітлено повністю як окрему тему до підручника. Це не потребуватиме великих фінансових витрат", - зазначив Шейка.

Депутати також обговорюють ініціативу доповнити підручник з біології та астрономії, вписавши до вже існуючих теорій створення світу (Дарвіна та Великого вибуху) альтернативну теорію про "Божественну силу". Адже учні повинні отримати всі точки зору на цю тему, аргументують депутати. Тим паче, що у всіх районах області викладають предмет "Християнська етика", а її теорія створення світу частково суперечить шкільній програмі.

Міністерство освіти не мусить погоджувати викладання цих додаткових тем, як і не вправі заборонити, каже експерт з освітнього права Андрій Соколов. Будь-яка область, згідно з законом, може розробляти свої регіональні освітні програми, хоча вони і не будуть обов`язковими до виконання, пояснює експерт. Складати іспити з цих тем учні не зобов`язані, це радше форма факультативу.

Нагадаємо, новий підручник з історії для 11 класу повинні надрукувати лише влітку, проте вже відомий зміст одного із них під авторством Станіслава Кульчицького та Юлії Лебедєвої. Найцікавіше, що там немає розділу "Русифікація", а також скорочено до мінімуму опис боїв УПА.