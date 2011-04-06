Юрій Андрухович в УНІАН розкриє секрети інтимних міст

У п’ятницю, 15 квітня, о 18.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться творча зустріч з відомим українським письменником Юрієм АНДРУХОВИЧЕМ.

Увазі присутніх письменник запропонує кілька уривків із книжки "ЛІМ" («Лексикон інтимних міст»), що саме готується до друку. ЇЇ презентація відбудеться восени цього року.

Вхід вільний.

Тел. для довідок: 050-904-06-91.