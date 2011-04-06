Росія передала Польщі документи щодо Смоленської катастрофи

Росія передала Польщі копії 14 томів кримінальної справи, порушеної 10 квітня 2010 року за фактом авіакатастрофи літака Президента Польщі під Смоленськом.

Як повідомили УНІАН у Генпрокуратурі РФ, у рамках виконання запитів про правову допомогу документи представнику Посольства Республіки Польща в РФ Лонгіні ПУТКЕ передав начальник Головного управління міжнародно-правової співпраці Генпрокуратури Росії Саак КАРАПЕТЯН.

«У переданих 14 томах містяться копії протоколів оглядів місця події, проведених за участю польських археологів, протоколів допитів російських авіадиспетчерів за участю польської сторони, проведених у лютому 2011 року, документи, пов`язані з оглядом місця події й пізнанням загиблих», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року літак Президента Польщі Леха Качинського, на борту якого перебували 96 високопосадовців, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром під Смоленськом. Л.Качинський із дружиною та делегацією високопоставлених посадових осіб планував взяти участь у меморіальних заходах до 70-х роковин Катинської трагедії.

17 січня 2011 року МАК оприлюднив остаточний звіт про причини Смоленської авіакатастрофи, де всю провину за трагедію поклав на пілотів Ту-154, які нібито під тиском високопосадовців вирішили посадити машину «за будь-яку ціну».

Разом із тим, за даними польських експертів, пілоти насправді не намагалися посадити машину, але не встигли своєчасно підняти літак „друге коло”.

Польська комісія орієнтовно в квітні планує оприлюднити матеріали власного розслідування причин катастрофи.