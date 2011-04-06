У Холодному Яру Шкляру вручать альтернативну народну премію
Уже зібрали 200 тисяч гривень
Член Шевченківського комітету письменник Олександр Сизоненко, який виступав проти присудження Василю Шкляру Шевченківської премії за роман "Чорний ворон", поцілував портрет одного з головних героїв книги Василя Чучупака.
Про це вчора, на відкритті виставки "Народна війна 1920-х років" розказав автор роману Василь Шкляр.
"Василь Сезоненко, людина прокомуністичних поглядів, який найбільше виступав проти присудження мені Шевченківської премії й називав моїх героїв роману бандитами, зайшов якось до мене у Спілку письменників України. У мене в кабінеті висить портрет Василя Чучупака, одного з героїв роману. Сезоненко кинувся мене обнімати, цілувати, вітати. Потім дивиться на портрет і питає: "А це хто такий?". "Головний бандит Холодного Яру Василь Чучупак", - відповідаю. А він такий козак, два метри зростом. "Ти диви, який красивий, дай-но я його поцілую!", - й кинувся цілувати", - сказав Шкляр.
Також письменник зазначив, що народна боротьба, якій присвячена виставка, продовжується і зараз.
"І досі триває тяжка боротьба за мову, за нашу історію. Часто повторюю мудрі слова Миколи Міхновського: "Нація, яка не визволить себе до настання демократії, практично шансів не матиме". Тим паче за часів такої демократії, яка настала у нас зараз. Українським патріотам тяжко боротися, але ми переможемо. 15-16 квітня будуть великі події в Холодному Яру. Раніше там збиралися десятки людей, потім сотні, цього року зберуться тисячі. Обіцяв приїхати колишній президент України Віктор Ющенко", - зазначив письменник.
15-16 квітня у Холодному Яру Василю Шкляру вручать альтернативну Шевченківській народну премію. Вже зібрали 200 тисяч гривень.