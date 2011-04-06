У Холодному Яру Шкляру вручать альтернативну народну премію

Член Шевченківського комітету письменник Олександр Сизоненко, який виступав проти присудження Василю Шкляру Шевченківської премії за роман "Чорний ворон", поцілував портрет одного з головних героїв книги Василя Чучупака.

Про це вчора, на відкритті виставки "Народна війна 1920-х років" розказав автор роману Василь Шкляр.

"Василь Сезоненко, людина прокомуністичних поглядів, який найбільше виступав проти присудження мені Шевченківської премії й називав моїх героїв роману бандитами, зайшов якось до мене у Спілку письменників України. У мене в кабінеті висить портрет Василя Чучупака, одного з героїв роману. Сезоненко кинувся мене обнімати, цілувати, вітати. Потім дивиться на портрет і питає: "А це хто такий?". "Головний бандит Холодного Яру Василь Чучупак", - відповідаю. А він такий козак, два метри зростом. "Ти диви, який красивий, дай-но я його поцілую!", - й кинувся цілувати", - сказав Шкляр.

Також письменник зазначив, що народна боротьба, якій присвячена виставка, продовжується і зараз.

"І досі триває тяжка боротьба за мову, за нашу історію. Часто повторюю мудрі слова Миколи Міхновського: "Нація, яка не визволить себе до настання демократії, практично шансів не матиме". Тим паче за часів такої демократії, яка настала у нас зараз. Українським патріотам тяжко боротися, але ми переможемо. 15-16 квітня будуть великі події в Холодному Яру. Раніше там збиралися десятки людей, потім сотні, цього року зберуться тисячі. Обіцяв приїхати колишній президент України Віктор Ющенко", - зазначив письменник.

15-16 квітня у Холодному Яру Василю Шкляру вручать альтернативну Шевченківській народну премію. Вже зібрали 200 тисяч гривень.

"День"