Депардьє приїхав до Росії на зйомки фільму про Распутіна

Французький актор Жерар Депардьє приїхав до Росії на зйомки російсько-французького фільму Распутін, в якій він грає головну роль.

Зйомки стрічки, яка розповість про останні роки життя знаменитого історичного персонажа, відбуваються під Архангельськом.

Крім Депардьє, у фільмі задіяні російські актори Костянтин Хабенський, Володимир Машков, Ганна Міхалкова, Ксенія Раппопорт.

"Я з рівним успіхом можу зіграти і Распутіна, і блаженного Августина, - переконаний актор. - Як я буду грати російського старця? Як бог на душу покладе. Головне для мене - це відчуття повної внутрішньої свободи. Я закоханий в життя, в якому почуваю себе одночасно кочівником, мрійником і анархістом ", - зазначив Депардьє.

Протягом трьох днів планувалося відзняти всі зимові сцени фільму, проте раптове потепління внесло корективи в графік зйомок. Основна робота відбувається у музеї Малі Корели.

Раніше повідомлялося, що режисером і сценаристом стрічки виступить Розлін Бош, відома як автор сценарію до фільму Рідлі Скотта 1492: Завоювання раю. Однак тепер французькі ЗМІ повідомляють, що крісло режисера отримав відомий телережисер Жозе Дайан, на чиєму рахунку фільми Граф Монте-Крісто, Бальзак, Знедолені, Прокляті королі. У всіх цих проектах брав участь Депардьє.

Корреспондент