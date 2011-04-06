Оззі Осборн хоче, щоб на його похороні було весело

Відомий музикант Оззі Осборн хоче, аби на його похороні було весело. Чорний гумор і весела музика - перші вимоги до траурної церемонії.

Легендарний музикант Оззі Осборн зайнявся розробкою сценарію для власного похорону. Знаменитість не хоче, щоб церемонія його поховання перетворювалася на траурний захід для його рідних і близьких. Оззі вважає, що найкращий похорон - веселе поховання.

"Я не хочу, щоб мої рідні сумували. Нехай вони будуть щасливі", - написав Оззі в Інтернеті.

Крім того, 62-річний музикант хоче, щоб на його похороні було трошки чорного гумору.

"Наприклад, пару стукотів з домовини. Або інтерв`ю мого особистого лікаря, який би заявив, що мене поховали живим", - фантазує музикант.

А також Осборну абсолютно байдуже, яку музику будуть виконувати в ході траурної церемонії.

"Нехай це буде хоч поппурі з пісень Джастіна Бібера і Сьюзан Бойл. Головне, щоб це було кумедно. Не треба смутку", - закликає Осборн.

TCN.ua