«Бі-2» виступлять у Києві з програмою «Всі хіти»

28 травня о 20.30 у Києві (вул. Басейна, 2а) відбудеться виступ групи «Бі-2» з програмою «Всі хіти».

«Бі-2» виступлять у Києві з дебютним альбомом. Прозвучать як всім відомий «Полковник» і «Срібло», так і «Серце», «Ніхто не прийде».

Окрім ранньої творчості, будуть виконані пісні і з останніх альбомів.

Квитки вже у продажу в театральних касах міста, або за тел. (044) 331-44-34, також на сайтах www.kassa1.com, http://www.parter.ua/ua.html, http://biletik.ua/.