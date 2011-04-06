Італійські дослідники шукають поховання Мони Лізи

Італійські дослідники почали пошуки поховання Лізи дель Джокондо - жінки, яка, як традиційно вважається, намальована на найзнаменитішій картині Леонардо да Вінчі.

Про початок проекту було оголошено 5 квітня у Флоренції. Вчені вже почали вивчати документи, які дозволять точніше визначити місцезнаходження останків Мони Лізи, повідомляє ASCA.

Власне пошуки почнуться 27 квітня у Флоренції на території колишнього монастиря Святої Урсули, де, як вважається, у 1542 році і була похована Ліза дель Джокондо, вроджена Герардіні.

Очолює експедицію професор Сільвано Вінченті, який раніше успішно займався пошуком останків Караваджо, Петрарки, Боярдо, Піко делла Мірандоли.

Якщо поховання буде знайдене, останки спершу відправлять на експертизу ДНК, аби підтвердити, що вони дійсно належать Джоконді. Потім, якщо буде знайдений череп, по ньому за допомогою сучасних технологій відновлять обличчя жінки, аби раз і назавжди встановити, чи вона намальована на портреті Леонардо.

Зазначимо, що дискусії і дослідження з приводу того, хто намальований на знаменитій картині да Вінчі не припиняються і приносять усе нові і нові результати. Так, наприклад, у лютому 2011 року відомий італійський вчений Сільвано Вінчеті заявив, що Мона Ліза - це портрет не жінки, а чоловіка, з яким у художника міг бути любовний зв’язок.



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