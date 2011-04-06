У Львові відкрили музей співачки Квітки Цісик

У Львові в рамках першого Міжнародного фестивалю українського романсу Квітки Цісик, відкрився музей її імені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відкрили музей американської співачки українського походження Квітки Цісик у приміщенні львівської школи №54, названої на її честь.

Як зазначається у повідомленні, у музеї представлені диски, чобітки, рукавички, ноти Квітки Цісик та інші персональні речі. Музей уже включено у список туристичних місць Львова.

«Це дуже важливо, що у Львові з’явився такий музей. Тут зберігаються безцінні експонати, які нам надала родина співачки. Сподіваюся, це місце буде таким же популярним, як і інші туристичні центри міста», - розповів засновник громадської організації «Незабутня Квітка», співорганізатор міжнародного конкурсу Роман ГРИЦЕВИЧ.

Ідея започаткування першого українсько-американського проекту «Незабутня Квітка» належить продюсеру українського походження Алексу ГУТМАХЕРУ. Проект присвячений видатній співачці Квітці Цісик – одній з найвідоміших виконавиць українських пісень, яка завдяки неперевершеній манері співу та унікальному тембру голосу стала символом української пісні у світі.

Іменем Квітки Цісик названо вулицю у Львові, а також встановлено меморіальну дошку.

1–3 квітня у Львівській філармонії проходив Міжнародний конкурс українського романсу ім. Квітки Цісик, в якому здобула перемогу львів’янка Оксана Муха.

Загалом до участі у конкурсі зголосилося 30 виконавців з України, у результаті відбіркового туру для участі у другому етапі конкурсу було відібрано 13 конкурсантів. Це виконавці з України, Польщі, Росії, Молдови, Естонії, Латвії, Румунії, Угорщини, США. До складу журі увійшли Ніна МАТВІЄНКО (голова журі), Алекс ГУТМАХЕР, Олександр ГОРНОСТАЙ, Василь ЛАЗАРОВИЧ, Кирило СТЕЦЕНКО, Любов ЗУБКО.