У Сумах стартував Міжнародний конкурс молодих піаністів

35 молодих виконавців

У місті Суми стартував ІІ Міжнародний конкурс молодих піаністів «Слобожанська фантазія». Як передає кореспондент УНІАН, 35 молодих виконавців з України, Росії, Литви, Чехії, Південної Кореї та Японії протягом п’яти днів демонструватимуть віртуозність своєї гри. Відкриваючи конкурс, заступник голови Сумської облдержадміністрації Сергій ГРИЦАЙ зазначив, що «Слобожанська фантазія» сприяє «посиленню творчих зв’язків та зіцненню дружніх стосунків у сучасному просторі мистецтва». Голова журі, лауреат міжнародних конкурсів, доцент Московської державної консерваторії імені Петра Чайковського Юрій ДІДЕНКО висловив сподівання, що цьогорічний міжнародний конкурс молодих піаністів «запалить нові зірочки на небосхилі світового музичного мистецтва».

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