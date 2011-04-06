Аґнєшка Одорович розповість, як польський кінематограф став успішним

7 квітня о 18.00 у Києві, у книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3) відбудеться зустріч із директором Польського інституту кіномистецтва Аґнєшкою Одорович, у рамках проекту: «Європейський досвід: Польща».

Про це УНІАН повідомили організатори заходу.

«За час існування Інституту відбулося докорінне реформування польського кіноринку, а також бурхливе відродження кінематографії. Ми вийшли на рівень 50 художніх фільмів за рік, збільшилася відвідуваність кінотеатрів. У 2005-му польські фільми переглянуло 800 тис. людей, а в 2009 – вже понад 8,7 млн. На ринку з’явилося більше ніж 100 нових кіно виробників, які знімають художні, анімаційні та документальні стрічки…», - зазначила Аґнєшка Одорович у інтерв’ю одному з українських видань.

Як додали організатори, гостями проекту стануть: Вальдемар ДОМБРОВСЬКИЙ, Мацей НОВАК, Павел ПОТОРОЧИН, Ядвіґа СТАНІШКІC, Боґдан ЛІС і Єжи БОРОВЧАК, Ґжеґож ҐАУДЕН.

«Європейський досвід: Польща» - це цикл зустрічей із видатними особистостями, котрі мають вплив на функціонування держави, створення образу Польщі у світі.

***Аґнєшка Одорович - економіст, менеджер культури, директор Польського інституту кіномистецтва.

1998-2004 - Віце-президент Товариства «Інститут мистецтва» у Кракові. Художній директор Студентського фестивалю пісні, ініціаторка і багаторічний художній директор Міжнародного конкурсу сучасної камерної музики імені Кшиштофа Пендерецького;

2003-2004 - Уповноважена Міністра культури у справах структурних фондів ЄС, одна з авторів Національної стратегії розвитку культури;

2004-2005 - Заступник Міністра культури. Співпраця з парламентом, підготовка і опрацювання законопроекту про кінематографію, про абонентську плату за телерадіомовлення, впровадження змін та редакцій до закону про авторські права та культурну діяльність. Усі парламентські слухання закінчилися ухваленням відповідних законодавчих актів.

2005-2010 - Виграла конкурс, відтак міністр культури призначив її на посаду директора новоствореного Польського інституту кіномистецтва;

2010 - Після перемоги в 2-етапному конкурсі міністр знову призначив її на посаду директора Інституту на другий термін.

Польський Інститут Кіномистецтва – державна установа, створена 2006 року на підставі закону про кінематографію (ухвалений 2005 року). Його основні завдання: підтримка розвитку національної кінематографії та фінансування кінопроектів на всіх етапах (сценарій, підготовка, виробництво).

Також Інститут пропагує польське кіномистецтво в країні та за її межами, організовує кінофестивалі, втілює освітні програми, фінансує модернізацію кіноустанов, підвищує кваліфікації кінематографістів. Є одним із ініціаторів освітньої програми «Шкільна фільмотека».