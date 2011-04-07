Православні відзначають Благовіщення

Сьогодні православні всього світу відзначають одне з 12 головних церковних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Перші відомості про Благовіщення відносяться до 560 року, коли імператор Іустиніан вказав дату святкування Благовіщення - 25 березня (7 квітня за новим стилем). Католики святкують Благовіщення 25 березня.

Благовіщення – день, коли Пресвятій Діві Марії явився Архангел Гавриїл, який повідомив їй благу вість про майбутнє народження сина, який стане Спасителем усього світу. За переказами, в руках архангел тримав білу лілію - символ чистоти і непорочності, яка зображена на всіх іконах Благовіщення.

Події Благовіщення описані єдиним євангелістом - апостолом Лукою. У Євангелії він повідомляє, що в 6-й місяць після зачаття праведною Єлисаветою святого Іоанна Предтечі Гавриїл був посланий Богом до Назарета до Діви Марії зі звісткою про прийдешнє народження від неї Спасителя світу: «Ангел, увійшовши до Неї, сказав: «Радій, Благодатна! Господь з Тобою; благословенна Ти між дружинами...».

Згідно з церковним переказом, в той момент, коли Діві Марії з`явився Архангел Гавриїл, вона читала книгу пророка Ісаії, а саме - слова про народження Месії. "Я готова стати останньою служницею у тої, яка удостоїться народити Месію", - думала вона.

Цього дня було заведено відпускати птахів на волю. Ця традиція символізує звільнення душі від гріхів і святість помислів у таке світле свято.

Благовіщення вважають святом весни і загального благоденства в природі.

Зі святом пов`язано багато народних прикмет: цього дня не можна виконувати будь-яку домашню роботу. Навіть «птах гнізда не в`є цього дня» - казали українці.

Вважається, що на Благовіщення і Великдень в пеклі не мучать грішників.