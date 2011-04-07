7 квітня в історії

7 квітня 30 року (або 3 квітня 33 року ), у п`ятницю, напередодні іудейської Пасхи, перед міськими воротами Єрусалиму на горі Голгофа розіп`ято на хресті Іісуса з Назарета.

1348-й — у Празі засновано Карлів університет.

Карлів університет — найстаріший університет у Чехії, був першим університетом у Священній Римській імперії, на слов`янських землях (у слов`ян) і в Центральній Європі загалом, один з найстаріших університетів у світі.

В 1827 році англійський фармацевт Джон Уокер уперше продав винайдені ним сірники.

Сірник того часу являв собою паперову трубочку, на один кінець якої наносили суміш хлористого калію з цукром, а поряд ставили маленьку скляну пляшечку з сірчаною кислотою. Пляшечку розбивали, і кислота, потрапляючи на суміш, викликала спалах.

1927 року американський учений Герберт Айвс продемонстрував перший у світі відеотелефон (зображення приймалося лише однією стороною).

Співробітники телефонної компанії "Белл" здійснили телепередачу з Вашингтону до Нью-Йорку виступу міністра торгівлі Герберта Гувера. Звук і зображення передавались роздільно - Гувер говорив у телефонну трубку, а синхронна картинка передавалась зі швидкістю 18 кадрів на секунду і виводилась на монітор розміром 5 на 7 сантиметрів.

У 1957-му здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.

7 квітня 1969 року — символічна дата народження Інтернету .

1992-го було сформовано i почало функцiонувати командування Вiйськово-Морських сил України.

1994-й — організація InterNIC зареєструвала національний російський домен .ru .

В 2003 році американські війська зайняли Багдад.

7 квітня народилися:

У 1859 році — Уолтер Кемп, американський спортсмен, автор сучасних правил американського футболу.

1860 року народився Уїлл Келлогг, американський підприємець, піонер здорової їжі, винахідник кукурудзяних пластівців

1891 рік — Оле Крістіансен, данський тесля, майстер іграшок, який у 1932 році придумав гру "Лего”.

1924-го народився Йоганн Маріо Зіммель, популярний австрійський романіст, автор бестселерів - детективів, романів з захоплюючої інтригою, любовних історій.

В 1939-му — Френсіс Форд Коппола, американський кінорежисер, володар двох „Оскарів” за дві серії „Хрещеного батька” (1973, 1975 роки).

1945 року народився Василь Голобородько, український письменник.

Автор поетичних збірок "Зелен день", "Соловейків теремок", "Калина об Різдві", "Летюче віконце", "Слова у вишневих сорочках", "Українські птахи в українському краєвиді"…

1954-й — Джекі Чан (Чань Кунсун), американський кіноактор, режисер, каскадер, співак та продюсер ("Суперполіцейський", "Шанхайський полудень").

Всі трюки в фільмах Джекі робить сам, а вигадує їх Джекі Чан і його трюкова команда. Також для зйомок трюків інших акторів, які невзмозі їх виконати, використовують каскадерів із його трюкової команди. Ці принципи застосували в фільмі "Хто я?", де іноземних акторів (в деяких сценах) замінювали китайськими і австралійськими акробатами. Щоб глядачі не помічали різниці між актором і каскадером, "команда Джекі" знаходиться завжди в русі, або знімають сцени так, щоб їхні обличчя були затінені. В США, де актори не виконують трюки власноруч, Джекі робив все сам і через це, не одна страхова компанія не хоче опікувати Чана. Найнебезпечніша травма Джекі була під час зйомок фільму "Обладунки Бога", коли актор, впавши з дерева розбив собі череп. Також Чан робить багато перезнятих кадрів для хорошого трюку. Наприклад для зйомки трюку з бамбінтоном в фільмі "Лорд Дракон" актор зробив 2900 перезнятих кадрів.

У 1964 році народився Рассел Кроу, австралійський актор новозеландського походження. Лауреат "Оскара" за головну роль у фільмі "Гладіатор".

7 квітня 1975 року — Вікторія Адамс-Бекхем, англійська поп-співачка, солістка групи The Spice Girls; дружина Дейвіда Бекхема.

ТСН