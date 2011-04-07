В ЄС сказали, що потрібно для відміни віз з Україною

Довіра є найважливішим чинником, необхідним для відміни віз з боку Європейського Союзу для України.

Про це кореспонденту УНІАН заявив високопоставлений дипломат ЄС.

«Значно важливішою в цьому процесі за швидкість – є довіра. Щоб було зрозуміло, що ми говоримо правду; не обіцяємо того, чого не можемо виконати; не критикуємо один одного публічно, а вирішуємо складні питання за зачиненими дверима. І потрібна послідовність – аби при зміні уряду не мінялися позиції», - сказав співрозмовник агентства.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи означає це, що Україна не має такої довіри з боку ЄС, дипломат сказав, що зараз обидві сторони перебувають «у фазі, коли все це будується».

Коментуючи заклик Верховної Ради України до Євросоюзу переглянути ставлення до візової політики і відмовитися від терміну «довгострокова перспектива» стосовно безвізового діалогу, дипломат сказав, що питання візової політики складається з двох частин: технічної й політичної.

Торкаючись технічної частини, він наголосив на необхідності створення умов захисту персональних даних, обміну інформацією, захисту документів, прикордонного контролю. При цьому співрозмовник агентства відзначив, що ці умови виставлялися всім країнам, які бажали добитися безвізового режиму з Євросоюзом.

Кажучи про політичну складову питання, дипломат заявив про необхідність дати чіткі сигнали про те, що відміна візового режиму не становитиме загроз «з огляду безпеки й міграції».

При цьому він нагадав досвід балканських країн, з деякими з яких у низки країн-членів ЄС виникли складнощі після відміни короткострокових віз через наплив нелегальних мігрантів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз почали безвізовий діалог 29 жовтня 2008 року.

22 листопада 2010 року ЄС надав Україні План дій з відміни віз, що передбачає законодавчі зміни, ратифікацію низки міжнародних документів і належну імплементацію цих рішень на практиці.