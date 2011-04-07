"Міс Києва-2011": мій хлопець- помічник депутата

19-річна переможниця конкурсу "Міс Київ-2011" Олена Сендецька, окрилившись успіхом, зізналася журналістам, що її хлопець - помічник депутата.

"За мене вболівав мій хлопець, він помічник депутата", - заявила новоспечена "міс", яка виборола перемогу у боротьбі з 16-ма красунями.

Дівчина також розповіла, що проживає зі своїм коханим у цивільному шлюбі. Щоправда, запевнила, що про одруження поки не думає.

"Заміж не збираюсь, треба ще досвіду набратись. Для мене заміжжя - це діти, а я до дітей поки що не готова", - повідомила Сендецька.

Нагадаємо, у 2008 році на конкурсі "Міс Київ" розгорівся скандал. Тоді корона дісталася племінниці заступника київського мера Ірині Журавській.

Як повідомляли анонімні джерела, за перемогу племінниці чиновник заплатив 5-6 мільйонів доларів. Пізніше Журавська стала переможницею "Міс Україна-2008".

ТСН