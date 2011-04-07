Брітні Спірс хоче знятись у комедії, або бойовику

Співачка Брітні Спірс будує наполеонівські плани не тільки по відношенню до музичної кар`єри, а й претендує на власну зірку, яка коли-небудь змогла б прикрасити голлівудську Алею Слави.

"Підійшовши до третього десятку, Брітні усвідомила те, що повинна розвиватися далі як артист. Музика завжди буде частиною її життя, але тепер співачка мріє зніматися в екшенах і її улюблених комедіях. В даний час вона розглядає кілька сценаріїв. Один з них це комедія свого роду пародія на поп-зірку, а другий вже більш серйозна роль у бойовику".

Таким чином, Брітні намагається спростувати слова одного її колишнього близького друга, що звинувачує її в тому, що вона нібито стала ледачою і втомилася від шоу-бізнесу.

Можливо, що вже найближчим часом Брітні повторить успіх фільму "Перехрестя", у якому знялась ще на початку своєї співочої кар`єри.

Ну а поки співачка в стані пошуку вдалого сюжету "команда професіоналів" вже склала графік гастролей її північноамериканського турне "Femme Fatale". Разом 26 концертів за 2 місяці в найбільших містах США та Канади. Почнеться турне 17 червня в Сакраменто (Каліфорнія) і завершиться 13 серпня в Торонто (Канада).

ТСН