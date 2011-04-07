Ющенко подався в кінобізнес
15:22, 07 квітня 2011Культура
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Про молоді роки Шевченка
Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО зайнятий продюсуванням повнометражного художнього фільму про молоді роки українського Пророка Тараса Шевченка.
Про це розповіла журналу WEEKLY.UA. Віра УЛЬЯНЧЕНКО, вірний соратник екс-президента.
Режисер картини Андрій БЕНКЕНДОРФ пропонує неординарні кінематографічні рішення про початок величного сходження молодого Тараса.
«Шевченко — це «наше все», але в ньому так багато не розкритого, не почутого, - вважає В.УЛЬЯНЧЕНКО. - Фільм, як мені видається, відкриє глядачеві багато нового».
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