Ющенко подався в кінобізнес

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО зайнятий продюсуванням повнометражного художнього фільму про молоді роки українського Пророка Тараса Шевченка.

Про це розповіла журналу WEEKLY.UA. Віра УЛЬЯНЧЕНКО, вірний соратник екс-президента.

Режисер картини Андрій БЕНКЕНДОРФ пропонує неординарні кінематографічні рішення про початок величного сходження молодого Тараса.

«Шевченко — це «наше все», але в ньому так багато не розкритого, не почутого, - вважає В.УЛЬЯНЧЕНКО. - Фільм, як мені видається, відкриє глядачеві багато нового».