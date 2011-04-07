У Київ знову приїде сер Елтон Джон

12 листопада 2011 року в Києві в Палаці Спорту відбудеться концерт британського співака, композитора і піаніста сера Елтона Джона.

Елтон Джон – англійська рок-співак, композитор і піаніст. За свою майже 40-річну кар`єру він продав більше 250 мільйонів пластинок; 54 його сингли входили в британський Топ-40, в списку найбільших виконавців за версією журналу Rolling Stone музикант зайняв 49 місце.

Сер Елтон Джон – один з найбільш комерційно успішних виконавців 1970-их років: сім його альбомів займали перші місця у Billboard 200, 23 сингли входили в американський Топ-40, 16 потрапляли в першу десятку і 6 піднімалися на перше місце. Один з них, "Candle in the Wind" (версія, присвячена принцесі Діані), розійшовся 37-мільйонним тиражем.

У 2010 році вийшов спільний альбом Джона з Леоном Расселлом "The Union", одна з пісень з якого номінувалася на "Греммі".

У лютому 2011 року вийшов саундтрек до мультфільму "Гномео і Джульєта", основна частина якого складалася з пісень Елтона Джона.

Нагадаємо, що в червні 2007 року Елтон Джон відіграв безкоштовний благодійний концерт на головній площі Києва – Майдані Незалежності.

У 2008 році Елтон Джон виступив у Криму, на дні народження екс-президента України Леоніда Кучми.

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