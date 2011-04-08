Пенелопа Крус зіграє в новому фільмі Вуді Аллена

Іспанська акторка Пенелопа Крус розповіла журналістам про те, що візьме участь у новому проекті Вуді Аллена. Наступний фільм легендарного режисера поки покритий таємницею, але вже відомо, що він буде своєрідним визнанням майстра в любові до Риму. Про свою роль і сюжет майбутньої картини Пенелопа Крус розповідати відмовилася, однак пообіцяла, що для глядачів це буде великим сюрпризом.

Новий проект стане другою спільною роботою Пенелопи Крус і Вуді Аллена. Раніше актриса брала участь в ліричній комедії "Вікі Крістіна Барселона" і, навіть отримала за цю роль свій поки що єдиний "Оскар". 1 квітня 2011 року Пенелопа Крус стала першою іспаномовною актрисою, яка має власну зірку на Алеї Слави в Голлівуді.

Незважаючи на свій вік, Вуді Аллен залишається одним із найбільш плідних режисерів. Він стабільно видає як мінімум один проект у рік. Не так давно в прокат виходила його романтична комедія "Ти зустрінеш таємничого незнайомця", а вже у травні його наступна картина "Північ у Парижі" стане фільмом-відкриттям Каннського кінофестивалю 2011 року.

ТСН