У Києві відбудеться виставка «Планета Земля. Минуле. Теперішнє. Майбутнє»
12:47, 08 квітня 2011Культура
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Мета - досягти переосмислення у свідомості людей
13 – 23 квітня в Києві в «Арт Квартирі» (Рейтарська, 20,24) відбудеться мистецька виставка «Планета Земля. Минуле. Теперішнє. Майбутнє».
Про це УНІАН повідомили організатори виставки.
Виставка здійснюється в рамках проекту «День Землі – 2011. Лісова казка».
Організатори зазначають, що метою виставки є досягти переосмислення у свідомості людей ставлення до навколишнього середовища, а також усвідомлення вагомості особистого внеску людини до збереження планети Земля для майбутнього людства.
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