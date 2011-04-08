У Києві відбудеться виставка «Планета Земля. Минуле. Теперішнє. Майбутнє»

Мета - досягти переосмислення у свідомості людей

13 – 23 квітня в Києві в «Арт Квартирі» (Рейтарська, 20,24) відбудеться мистецька виставка «Планета Земля. Минуле. Теперішнє. Майбутнє». Про це УНІАН повідомили організатори виставки. Виставка здійснюється в рамках проекту «День Землі – 2011. Лісова казка». Організатори зазначають, що метою виставки є досягти переосмислення у свідомості людей ставлення до навколишнього середовища, а також усвідомлення вагомості особистого внеску людини до збереження планети Земля для майбутнього людства. Детальніше дивіться тут.

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