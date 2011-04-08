Завтра на Закарпатті висадять алеї сакур

Завтра, 9 квітня, у містах Ужгороді та Мукачево Закарпатської області будуть висаджені алеї сакур на знак підтримки народу Японії в подоланні наслідків природної і техногенної катастроф.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зазначивши, що цю благочинну акцію ініціював глава МНС Віктор БАЛОГА.

Разом із міністром на його запрошення сакури саджатиме Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тадаші ІДЗАВА. В акції також візьмуть участь представники місцевої влади, громадські діячі краю.

«Висадження сакур – відомого на весь світ і дуже шанованого символу Японії – є свідченням нашого єднання з японським народом. У ці дні ми схиляємо голови перед жертвами стихії і вклоняємося мужності тих, хто долає її руйнівні наслідки. Сакури закарбують у нашій пам’яті трагічні події в Японії як взірець сили людського духу і нездоланності життя», - сказав В.БАЛОГА.

В Ужгороді захід розпочнеться о 09.30 на Слов’янській набережній, від готелю ”Ужгород” до Боздошського парку; у Мукачево о 12.00 біля Мукачівського гуманітарно-педагогічного коледжу (вул. Яна Коменського, 59).