Росія розсекретила причину загибелі Гагаріна

Росія розсекретила результати розслідування загибелі в 1968 році першого в світі космонавта Юрія Гагаріна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції у Москві повідомив начальник департаменту із забезпечення діяльності архіву президента РФ Олександр СТЕПАНОВ.

Він відзначив, що всі висновки досить громіздкі, однак головний висновок полягає в такому: «Виходячи з аналізу льотної події і матеріалів розслідування, найбільш вірогідною причиною катастрофи є виконання різкого маневру для відвороту від кулі зонда або - що менш вірогідно – з метою запобігання входу до верхнього краю хмарності. Різкий маневр призвів до подальшого потрапляння літака у закритичний режим польоту і падіння в умовах ускладненої метеорологічної обстановки».

За словами О.СТЕПАНОВА, для розслідування загибелі Ю.Гагаріна наступного дня після катастрофи літака було створено державну комісію, до якої увійшли представники міністерств оборони, промисловості, авіаконструктори та інші фахівці.

О.СТЕПАНОВ відзначив, що при цій комісії бути створено чотири підкомісії: з аналізу льотної підготовки, з аналізу матеріальної частини літака, що розбився, з перевірки організації польоту в Центрі підготовки космонавтів. Четверта комісія звела всі одержані дані, сказав він.

О.СТЕПАНОВ сподівається, що документи про розслідування смерті Ю.Гагаріна знімуть багато питань і псевдоісторичні висновки з цього питання.

О.СТЕПАНОВ також повідомив, що розсекречено діяльність бюро ЦК КПРС з космічної діяльності у період з 1955 року до 1966 року, коли була закінчена програма «Восток». «Ми дали верхній шар документів, які безпосередньо розглядалися керівництвом країни», - сказав він.

При цьому О.СТЕПАНОВ відзначив, що на вищому державному рівні розглядалися як принципові питання про розвиток космічних досліджень, так і рішення про нагородження космонавтів, питання матеріального забезпечення. За його словами, ця інформація опублікована у Віснику архіву Президента РФ.

Довідка УНІАН. Ю.Гагарін разом з військовим льотчиком Володимиром Серьогіним загинув 27 березня 1968 року в результаті падіння літака МіГ біля села Новоселове Киржацького району Владимирської області Росії.