У столиці показали «Литву найкращу-2»

У київській галереї „Цех” (вул. Фрнузе, 69) відкрилася виставка литовського арт-текстилю з дещо несподіваною назвою „Литва найкраща-2”. Текстильні традиції цієї країни тут перевтілились у формах contemporary art.

Литовські митці, очевидно, випробовували своїми образами різні простори. Наприклад, Северія Інчіроускаітє-Кріауневічієнє поєднала елементи вишивки на бавовні з дверцятами та капотами автомобілів, Віргінія Кірвелиєне, за допомогою тиснення по бавовні, виготовила такі собі килимки у формі каналізаційних люків. А Дануте Валентайтє зробила з синтетичного хутра набір різних плетень і зворушливо назвала його „Зачіски сучасних литовочок”.

Найвдалішим роботам виставки, певно, пасують передусім такі слова, як „дотепно”, „забавно” і „цікаво” – гадаю, саме до такого сприйняття й апелюють обрані митцями способи висловлення. Та деякі твори, звісно, виглядають більш банально й маловиразно, що є неминучим „відсотком браку” на плідній, але вузькій межі мистецтва та буденності.

Окрім contemporary art, на відкритті виставки присутні також мали нагоду познайомитися з сучасною литовською музикою. Медитативні „Сліди у піску” Арвідаса Малціса та динамічніший „Дует №3” Вітаутаса Германавічюса виконував „дипломатичний дует” віолончелістів – аташе з питань культури Литви Габріелє Жайдітє та аташе з питань культури Німеччини Гарольд Герман.

Виставка триватиме з 8 по 30 квітня .

Олег Коцарев

Фото надано галереєю "Цех"