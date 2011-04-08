Мінкульт вимагає повернути «Платар»

Міністерство культури України, посилаючись на законодавство, вимагає повернути на Батьківщину унікальну колекцію пам’яток трипільської культури «Платар» — до 20 квітня 2011-го.

Золота колекція, згідно з існуючим контрактом (його і пред`являє американська сторона), повинна експонуватися в кращих музеях за океаном аж до 2012 року.

Мінкульт, за словами організаторів, і раніше пропонував «тимчасові угоди» щодо експонування українського золота. (З нашого боку офіційну сторону представляє Києво-Печерська лавра: з керівниками цього заповідника і тривало листування, взаємообмін документацією).



Директор Фонду підтримки міжнародного мистецтва та освіти Грегорі Гурофф, який у зв`язку з цим спеціально прибув до України, заявив в інтерв`ю ZN.UA, що «досить красномовна адміністративно-правова колізія може бути небезпечна для України міжнародним скандалом і нерозумінням української позиції американською стороною».



«Хочу зауважити: в американських музеях подібні проекти плануються на багато років вперед. І будь-яка спонтанність у таких питаннях неприйнятна. Навіть американський посол з`ясовував, чому виникла така проблема з українською стороною. Але як такої проблеми немає. Її створюють. Ганні Герман піднесена неправдива інформація. Згідно з контрактом, визначено графік — і для виставки ікон, і для «Платару». Ні в кого це не викликало сумнівів. Але у вас, в Україні, так стрімко змінюються події: нові вибори, нове керівництво, нове керівництво лаври, нове керівництво міністерства ... Що, очевидно, теж позначається на колишніх зобов`язаннях?..», — зазначив Г.Гурофф.



Він підкреслив, що у разі повернення колекції Фонду, який є неприбутковою організацією, доведеться заплатити недодержку.



Г.Гурофф вкотре підкреслив, що американська сторона зобов`язалася отримати виставку лише у тимчасове користування та зобов`язується повернути її на Батьківщину в тому вигляді, в якому і отримала. «Будь-яка інформація щодо того, що експонати „можуть продати, подарувати“, — просто некомпетентність і дозвільні домисли», — підкреслив директор Фонду.



За його словами, розпорядженням українського уряду можна було б продовжити цю виставку в Америці на три роки, на п`ять років, «але до уряду ми не зверталися, намагаючись вирішити питання з Мінкультом ... І потім, у нас немає якоїсь базової установки на продовження виставки».



За словами голови Фонду, колекція користується величезною увагою в Америці, і тому американська сторона не хотіла б повертати колекцію. Більше того, Г.Гурофф вважає за доцільне продовжити термін перебування колеції на території Сполучених Штатів.



Нагадаємо, корінням цей скандал йде у грудень 2010-го, коли на гуманітарній раді при президенті України і виникло питання про «можливе неповернення» колекції «Платар» на Батьківщину.



У проекті «Слава Україні: золоті скарби і зниклі цивілізації», що експонується за океаном, представлено близько 14 тис. унікальних експонатів, переважно пам`яток трипільської культури, греко-скіфського періоду, Київської Русі.



Детальніше читайте в інтерв`ю Олег Вергеліса, Катерини Константинової з Грегорі Гуроффом.

Дзеркало тижня. Україна