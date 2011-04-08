Акунін видасть книгу за записами в блозі

Російський письменник Борис Акунін випустить книгу, засновану на матеріалах свого Живого журналу.

Про це письменник розповів в інтерв`ю виданню Московские Новости.

"Книга буде називатися Любов до історії. Складатиметься з історичних мініатюр з картинками. Днів старовинних анекдоти. Але кожен з них розказаний не заради самої події, а пропущений через моє сприйняття. Це завжди поштовх для якогось міркування або ілюстрація до нього. Можна, мабуть, віднести цю книгу і до поважного жанру Із записників ", - розповів Акунін.

За його словами, до книги будуть включені і деякі з найцікавіших коментарів до блогу.

Нагадаємо, що в листопаді 2010 року Борис Акунін завів акаунт у мережі livejournal.com (Живий Журнал).

Однак Акунін - не єдиний письменник, який випустить книгу на основі своїх записів у ЖЖ. На початку цієї весни Євген Гришковець повідомив про вихід книги 151 епізод життя.