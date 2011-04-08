Більше 200 писанок повернуться до київського музею

15:36, 08 квітня 2011
Культура
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Були вивезені у роки війни

У приміщенні Національного музею українського народного декоративного мистецтва 11 квітня відбудеться урочиста церемонія передання предметів мистецтва, які було незаконно вивезено з колекції музею за часів Другої світової війни у Німеччині.

Як повідомили у прес-службі музею, під час засідання українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей, німецька сторона звернула увагу на вироби народного мистецтва, які знаходяться у Регіональному музеї міста Хохштадт-на-Дунаї.

Під час перевірки з`ясувалося, що 210 писанок і 1 таріль з цього музею мають інвентарні номери київського музею українського народного декоративного мистецтва і були незаконно вивезені за часів Другої світової.

До України культурні цінності повернулися навесні цього року під час офіційного візиту Федерального міністра закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле.

ЛІГАБізнесінформ

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