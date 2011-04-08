У Москві вручили кінопремію «Ніка»

У Москві завершилася XXIV урочиста церемонія вручення національної кінематографічної премії «Ніка».

Кращим фільмом було визнано «Край» Олексія Учителя. Володимир Машков, який зіграв у цій стрічці, отримав нагороду за кращу чоловічу роль.

Аналогічний жіночий приз отримала Ніна Русланова за фільм «Китайська бабуся». Кращими виконавцями другого плану названо Євгена Миронова та Ірину Муравйову.

Приз за режисуру отримав Олексій Попогребський за фільм «Як я провів цим літом».

Нагадаємо, премія «Ніка», яку названо так на честь богині перемоги, вручається з 1988 року. Переможців визначають таємним голосуванням членів Російської Академії кінематографічних мистецтв у 15 номінаціях.

Эхо Москвы