«Греммі» скоротили на 31 номінацію

16:31, 08 квітня 2011
Культура
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Щоб зміцнити престиж музичної нагороди

Національна академія звукозапису США скоротила зі 109 до 78 кількість номінацій, в яких вручається найпрестижніша у США музична премія «Греммі».

«У 2009 році академія приступила до „першого у своїй історії детального аналізу“ процесу визначення переможців», — відзначив її президент Ніл Портноу.

«Після уважного і обширного вивчення всіх категорій і жанрів було прийнято об`єктивне рішення внести зміни до структури «Греммі» в цілях сприяння змагальності і зміцненню престижу цієї музичної нагороди», — додав він.

Нагадаємо, що премія Grammy вручається у США з 1958 року. Спочатку категорій було всього 28, але з появою різних музичних жанрів, їхня кількість почала зростати. Лауреатів цієї престижної премії обирають шляхом таємного голосування майже 20 тис. членів академії.

Gazeta.ru

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