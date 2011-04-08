У Севастополі відкрили пам`ятний знак підводникам

У Севастополі вчора пройшли заходи, присвячені дню пам`яті екіпажа підводного човна «Комсомолець» і відкриттю пам`ятного знаку підводникам-севастопольцям, які загинули у мирний час.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар командувача Чорноморським флотом Російської Федерації капітан 1-го рангу В’ячеслав ТРУХАЧОВ, у штабі флоту керівники органів військового управління, офіцери штабу і управління ЧФ РФ хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих товаришів.

За інформацією офіцера, на Братському кладовищі Північної сторони Севастополя, де поховано підводників-севастопольців АПЧ «Комсомолець» і АПРК «Курськ», настоятель Свято-Микільського храму протоієрей отець Георгій (ПОЛЯКОВ) відслужив панахиду за загиблими моряками і освятив пам`ятний знак севастопольцям, які загинули при виконанні завдань у морі в мирний час. Пам`ятний знак споруджено на кошти, зібрані ініціативною групою ветеранів-підводників Чорноморського флоту РФ. На чорній мармуровій плиті вибито імена дев`ятнадцяти моряків, що віддали свої життя в ім`я Вітчизни.

Як додав прес-секретар, біля пам`ятного знаку пройшов траурний мітинг, у якому взяли участь представники командування флоту, ветерани-підводники, члени сімей загиблих моряків. На могили підводників АПЧ «Комсомолець» і АПРК «Курськ» і до пам`ятного знаку «Загиблим у трагедіях на морі» було покладено вінки і квіти.

Відповідно до військового ритуалу, пам`ятні заходи завершилися урочистим проходженням роти почесної варти ЧФ РФ.

