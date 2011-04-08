В Одесі встановлять пам'ятник Висоцькому

5 сесія Одеської міськради 6 скликання ухвалила рішення створити депутатську комісію з підготовки заходів, пов`язаних зі встановленням у місті пам`ятника діячу мистецтв Володимиру Висоцькому.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат міськради Олександр ВАСИЛЬЄВ зазначив, що «Одеса зіграла велику роль у житті актора й барда, тому цілком закономірне бажання городян увічнити його пам`ять шляхом встановлення монумента В.Висоцькому в районі Одеської кіностудії».

Разом із тим, сесія скасувала постанову міськвиконкому від 22 лютого 2007 року про реставрацію будівель готелів «Спартак» і «Велика Московська» на Дерибасівській вулиці інвестором пам`ятника імператриці Катерині II Русланом ТАРПАНОМ.

Рішення ухвалено «у зв`язку з невиконанням своїх зобов`язань власником ТОВ «Мрія» з проектування, реставрації та реабілітації в 3-річний термін готелів «Спартак» і «Велика Московська», що є об`єктами культурної спадщини».

Депутати піддали критиці екс-депутата Р.ТАРПАНА за те, що замість реставрації готелю «Спартак» він зніс будівлю й отримав півгектара землі на Дерибасівській під забудову. Відновити зараз пам`ятник архітектури важко, а продаж цієї ділянки з аукціону, на думку депутатів, принесла б місту сотні мільйонів гривень, украй необхідних для погашення накопичених боргів за енергоресурси.