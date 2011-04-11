Янукович своїм указом передав Софію Київську до Міністерства культури
07:01, 11 квітня 2011Культура
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Попередній указ скасовано
Президент України Віктор Янукович скасував указ від 15 січня 1996 N58, яким функції управління майном Національного заповідника «Софія Київська» передавалися від Міністерства культури до Державного комітету у справах містобудування і архітектури.
Таким чином, майном «Софії Київської» знову буде розпоряджатися Міністерство культури.
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