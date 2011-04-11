Янукович своїм указом передав Софію Київську до Міністерства культури

Попередній указ скасовано

Президент України Віктор Янукович скасував указ від 15 січня 1996 N58, яким функції управління майном Національного заповідника «Софія Київська» передавалися від Міністерства культури до Державного комітету у справах містобудування і архітектури.

Таким чином, майном «Софії Київської» знову буде розпоряджатися Міністерство культури.



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